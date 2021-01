Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Liverpool, toujours leader de la Premier League malgré sa défaite en début de semaine, ouvre vendredi le 3e tour de la Coupe d'Angleterre en se déplaçant sur la pelouse d'Aston Villa (19h45 GMT).

Liverpool, toujours leader de la Premier League malgré sa défaite en début de semaine, ouvre vendredi le 3e tour de la Coupe d'Angleterre en se déplaçant sur la pelouse d'Aston Villa (19h45 GMT).



Ce 3e tour est étalé sur quatre jours et s'achèvera lundi.

Les Reds se sont inclinés en début de semaine à Southampton (1-0), concédant seulement leur 2e défaite de la saison, mais en enregistrant leur troisième match consécutif sans victoire, ce qui fragilise leur première place en championnat, désormais partagée avec Manchester United.

Éliminés l'an passé en 8e de finale (2-0) par le futur finaliste Chelsea, les joueurs de Jürgen Klopp tenteront de passer cet obstacle, en route vers un éventuel succès dans cette "Cup" qu'ils n'ont plus remportée depuis 2006.

Détenteur du trophée, Arsenal, en net regain de forme, accueille Newcastle samedi (17h30 GMT). Manchester United recevra pour sa part Watford (D2) le même jour (20h00).

Leicester, sur le podium de la Premier League, se déplace quant à lui à Stoke (D2) (samedi, 15h00 GMT).

A noter qu'en raison d'un nombre élevé de cas de Covid-19, Derby (D2) enverra une équipe issue de sa formation des moins de 23 ans pour rencontrer Chorley (6e division) samedi.

Désormais entraîné par l'ex-international Wayne Rooney, après le départ du Néerlandais Phillip Cocu, Derby a enregistré neuf cas de Covid parmi les joueurs et l'encadrement de son équipe première et a annoncé mardi la fermeture de son centre d'entraînement.

Programme des matches du 3e tour de la Coupe d'Angleterre qui seront disputées les vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 janvier (en heures GMT):

Vendredi

(19h45) Aston Villa - Liverpool

Wolverhampton - Crystal Palace

Samedi

(12h00) Luton Town (D2) - Reading (D2)

Everton - Rotherham United (D2)

Nottingham Forest (D2) - Cardiff City (D2)

Boreham Wood (amat.) - Millwall (D2)

Norwich City (D2) - Coventry (D2)

(12h15) Chorley (amat.) - Derby County (D2)

(15h00) Wycombe Wanderers (D2) - Preston NE (D2)

Burnley - Milton Keynes Dons (D3)

Queens Park Rangers (D2) - Fulham

Oldham Athletic (D4) - Bournemouth (D2)

Stevenage FC (D4) - Swansea (D2)

Bristol Rovers (D3) - Sheffield United

Blackburn (D2) - Doncaster Rovers (D3)

Stoke (D2) - Leicester

Exeter City (D4) - Sheffield W. (D2)

Blackpool (D3) - West Brom

(17h30) Arsenal - Newcastle

(18h00) Brentford (D2) - Middlesbrough (D2)

Huddersfield (D2) - Plymouth Argyle (D3)

(20h00) Southampton - Shrewsbury Town (D3)

Manchester United - Watford (D2)

Dimanche

(13h30) Crawley Town (D4) - Leeds United

Bristol City (D2) - Portsmouth (D3)

Manchester City - Birmingham (D2)

Barnsley (D2) - Tranmere Rovers (D4)

Chelsea - Morecambe (D4)

Cheltenham Town (D4) - Mansfield Town (D4)

(17h00) Marine (amat.)- Tottenham

(19h45) Newport County (D4) - Brighton

Lundi

(20h00) Stockport County (amat.) - West Ham



Par Andrew MARSZAL - © 2021 AFP