Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Toujours en tête du Vendée Globe, Yannick Bestaven a vu lundi matin son écart se réduire avec Charlie Dalin, qui n'est plus désormais qu'à moins de 100 milles (185 km) du leader de la course. Sorti de l'anticyclone et à moins de 5.000 milles (9260 km) de l'arrivée aux Sables d'Olonne, Bestaven (Maître Coq IV) a vu fondre de moitié son avance sur Charlie Dalin (Apivia) au pointage de lundi matin.

