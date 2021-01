Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Un couvre-feu à 18H00 sera mis en place à partir de samedi "pour au moins 15 jours" sur l'ensemble du territoire métropolitain français, a indiqué jeudi le Premier ministre, Jean Castex, pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

"Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18H00", a précisé le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse.

Seuls 25 départements étaient jusqu'alors astreints à un couvre-feu à 18H00. "Il apparaît selon les données disponibles à ce jour que cette mesure a une efficacité sanitaire: dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en ?uvre à 18H00 dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2 voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains", a fait valoir Jean Castex.

Le Premier ministre a estimé que la situation épidémique était "maîtrisée" mais "fragile" en France, en s'inquiétant de "l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses" du coronavirus.

Aucun département ne présente un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100.000 habitants, correspondant au seuil d'alerte, a-t-il notamment fait valoir.

"Les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique", s'est-il toutefois félicité, en relevant que la France restait "sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16.000 contaminations par jour".

Et, en cas d'une "dégradation épidémique forte" dans les prochains jours, le Premier ministre a prévenu qu'un nouveau confinement serait appliqué "sans délai".

Parmi les nouvelles mesures annoncées, tous les voyageurs souhaitant venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne (UE) devront dorénavant présenter un test négatif au Covid-19 avant de partir.

Ces personnes devront également "s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l?issue", a ajouté Jean Castex.

Des mesures de restrictions d'urgence vont par ailleurs être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion pour les protéger des variants qui circulent dans ces régions.

En Guyane, "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés" pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière, des "tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion".

L'exécutif a en revanche "souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires et c'est pour nous un objectif fondamental", a ajouté M. Castex.



