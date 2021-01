Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Marielle de Sarnez, députée MoDem et ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, est morte mercredi à l'âge de 69 ans à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, a annoncé le président du MoDem François Bayrou à l'AFP.

"Voici le jour en trop. Marielle, si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense", a par ailleurs publié sur Twitter le leader centriste. Mme de Sarnez, qui souffrait d'une leucémie, était présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Née à Paris dans le VIIIe arrondissement, Marielle de Sarnez y avait mené une grande partie de sa carrière. Présidente de la fédération UDF de Paris en 2006 puis du MoDem Paris en 2008, elle a été élue conseillère de Paris en 2001 dans le XIVe arrondissement sur une liste d'union RPR-UDF.

Cette européenne convaincue avait ensuite été élue députée européen en 2009.

Sa nomination en mai 2017 dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe comme ministre des Affaires européennes aurait dû être le couronnement de sa carrière. Mais elle ne restera en poste qu'un mois et quatre jours.

L'ouverture en juin suivant d'une enquête préliminaire du parquet dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants des députés européens du parti centriste la conduit à démissionner, tout comme François Bayrou, éphémère ministre de la Justice.

Investie dans la foulée aux législatives par LREM, elle avait été élue députée de Paris (11e circonscription) et avait pris la présidence de la prestigieuse commission des Affaires étrangères de l'Assemblée.

A l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités politiques de tous bord lui ont rendu hommage. "Quelle tristesse de voir partir Marielle de Sarnez, une femme de grand talent", a salué François de Rugy, député LREM et ancien président de l'Assemblée nationale.

"Grande tristesse: Marielle de Sarnez nous est retirée. Honneur à une adversaire exemplaire de loyauté, de respect des autres et de créativité. Le service du pays perd une utile influence discrète", a réagi le leader LFI Jean-Luc Mélenchon.



Par Maryke VERMAAK et Antoine DEMAISON - © 2021 AFP