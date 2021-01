Trois militaires ont été condamnés jeudi à des peines de prison avec sursis pour la noyade d'un élève officier en 2012 à Saint-Cyr Coëtquidan et quatre autres, également poursuivis pour homicide involontaire, ont été relaxés, a annoncé le tribunal.

Le capitaine Marc Assier de Pompignan et le chef de bataillon Hervé Wallerand ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Hugues Delvove, qui a depuis quitté l'armée, a été condamné lui à huit mois de prison avec sursis. "Vous avez trahi mon frère une fois de plus, vous m'avez déçu", a réagi le frère de Jallal Hami. Jeune étudiant brillant, très sportif, le sous-lieutenant Jallal Hami, 24 ans, s'était noyé dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012 durant une activité de "transmission des traditions", une sorte de bizutage qui ne dit pas son nom.

Lors du procès en novembre, le procureur de Rennes Philippe Astruc avait requis des peines allant de trois mois à deux ans de prison avec sursis contre six des prévenus, et une relaxe, celle du général Francis Chanson, à l'époque chargé de la formation de l'école. Dans son réquisitoire, il avait dénoncé une "bérézina", une "folie", une "transgression" sur "fond de testostérone mal maîtrisée". "Le bilan de cette nuit tragique aurait pu être d'une toute autre ampleur", avait-il lancé.



AFP