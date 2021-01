Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Cette fois, c'est sans appel : le gouvernement français oppose un veto "clair et définitif" au rapprochement proposé par le canadien Couche-Tard au géant français Carrefour, au grand dam des milieux d'affaires et de ceux qui appellent à la consolidation du secteur. "Ma position, c'est un non courtois, mais clair et définitif" : le ministre de l'Economie français, Bruno Le Maire, a douché vendredi les espoirs des partisans du "rapprochement" envisagé par Couche-Tard et Carrefour, expliquant sur BFMTV et RMC que "la sécurité alimentaire n'a pas de prix" et qu'"on ne cède pas l'un des grands distributeurs français".

