Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Emmanuel Macron va rencontrer mardi des mousses, ces jeunes ados s'engageant dans la marine, et monter à bord d'une frégate à Brest pour présenter ses voeux aux armées, axés cette année sur la formation et l'égalité des chances. Comme le veut la tradition, le chef de l'Etat profitera de cette cérémonie pour faire un tour d'horizon des grands défis militaires de 2021, de l'intervention au Sahel aux enjeux budgétaires, alors que des voix de plus en plus nombreuses s'interrogent en France sur la poursuite de l'opération Barkhane huit ans après le début de l'intervention militaire antijihadistes.

Emmanuel Macron va rencontrer mardi des mousses, ces jeunes ados s'engageant dans la marine, et monter à bord d'une frégate à Brest pour présenter ses voeux aux armées, axés cette année sur la formation et l'égalité des chances. Comme le veut la tradition, le chef de l'Etat profitera de cette cérémonie pour faire un tour d'horizon des grands défis militaires de 2021, de l'intervention au Sahel aux enjeux budgétaires, alors que des voix de plus en plus nombreuses s'interrogent en France sur la poursuite de l'opération Barkhane huit ans après le début de l'intervention militaire antijihadistes.