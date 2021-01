Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La justice britannique examine à partir de mardi la demande de Meghan Markle de lui donner gain de cause contre la société éditrice du tabloïd Daily Mail, qu'elle poursuit pour atteinte à la vie privée, sans passer par un procès.

L'ex-actrice américaine de 39 ans et épouse du prince Harry reproche à Associated Newspapers - qui édite le Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday - d'avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre manuscrite adressée à son père Thomas Markle en août 2018.

