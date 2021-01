Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Le président américain Donald Trump s'est vanté ce mardi d'avoir "uni" le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat, lors d'un discours d'adieu. "Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble", a-t-il déclaré. "Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant", a-t-il affirmé, selon des extraits du discours rendus publics dès mardi et qui sera diffusé prochainement selon la Maison Blanche.

Le président américain Donald Trump s'est vanté ce mardi d'avoir "uni" le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelle guerre durant son mandat, lors d'un discours d'adieu. "Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble", a-t-il déclaré. "Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant", a-t-il affirmé, selon des extraits du discours rendus publics dès mardi et qui sera diffusé prochainement selon la Maison Blanche.