Neuf morts de personnes âgées qui avaient reçu le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 ont été recensées en France, sans qu'un lien soit établi entre leur décès et la vaccination, a indiqué vendredi l'Agence du médicament, selon qui elles étaient malades et sous traitement lourd.

"Au regard des éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que ces décès sont liés à la vaccination", a souligné l'ANSM dans son point hebdomadaire sur la surveillance des vaccins. Ces neuf décès concernent des "personnes âgées résidant en EHPAD ou en résidence vieillesse qui présentaient toutes des maladies chroniques et des traitements lourds".

Ils font partie des "31 cas d'effets indésirables graves" qui ont été recensés chez des personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Pfizer/BioNTech, le premier à avoir été disponible en France (les premières injections avaient eu lieu le 27 décembre).

Parmi ces cas, on recense "4 cas d'épisodes de tachycardie" (accélération des battements du coeur). "Un signal potentiel concernant un risque de tachycardie est identifié. Ce signal est actuellement en cours d'investigation", précise l'ANSM.

Au total, 135 cas d'effets indésirables ont été recensés. "La majorité des effets correspond à des effets indésirables attendus ou non graves", en particulier "la fièvre, les maux de tête et les nausées", poursuit l'ANSM. Par ailleurs, on n'a observé à ce stade "aucun cas d'effet indésirable avec le vaccin Moderna", le deuxième vaccin rendu disponible en France, dont les premières livraisons ont eu lieu le 11 janvier. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, publiés jeudi soir, plus de 823.000 personnes ont pour l'instant reçu un vaccin contre le Covid-19 en France.



AFP