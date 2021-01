Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Après une éternité de quatre matches sans marquer, Kylian Mbappé a retrouvé le "mojo" pour guider le Paris Saint-Germain vers une victoire facile contre Montpellier (4-0) et consolider sa pole en Ligue 1, vendredi en ouverture de la 21e journée.

Merci "Kyky". Grâce à son doublé (34, 63) et sa passe pour Neymar (60), le PSG prend trois longueurs d'avance sur Lille (2e), qui se rend à Rennes dimanche (17h00). Mauro Icardi a complété l'affiche (61).

Agacé de ne pas marquer en 2021, le champion du monde de 22 ans a réussi un match complet. Mbappé a aussi provoqué l'exclusion du gardien Jonas Omlin (19).

Ces deux actions décisives de la première demi-heure ont été jouées sur son atout maître, la vitesse, comme si la jeune star revenait aux fondamentaux après avoir semblé chercher un peu ses meilleurs gestes dans les premiers matches de l'année, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le technicien argentin, de retour après avoir contracté le Covid-19, a dû apprécier la remise de pendules à l'heure.

Taquiné car il n'avait plus marqué depuis le 23 décembre contre Strasbourg (4-0), Mbappé a rappelé qu'il était tout de même le meilleur buteur de L1. Avec ces 13 et 14e buts il double le Rémois Boulaye Dia (12 buts).

Son talent n'était pas en crise, mais effectivement le prodige avait montré quelques signes d'incertitudes sur des gourmandises un peu inutiles, des dribbles trop perchés, des gestes de street-foot inutiles.

- Mbappé s'est promené -

Aligné à gauche ou au centre, il avait tout de même été décisif sur deux buts, à Saint-Étienne (1-1) et contre Brest (3-0).

Contre Montpellier, il s'est promené dans son jardin du couloir gauche. Bertaud a aussi sorti un de ses frappes de mule (38).

L'efficacité de Mbappé a contrasté avec l'effacement de Mauro Icardi, maladroit en pointe en plusieurs occasions (9, 27, 32), coincé par Bertaud (54), avant de finalement marquer.

La forme de Mbappé, l'absence de son leader d'attaque Andy Delort, touché à une cuisse, et un vent vraiment contraire: c'en était trop pour Montpellier, qui s'enfonce doucement, alors qu'il jouait la première place au match aller contre le PSG, le 5 décembre.

Ce jour-là, Paris avait déchiré les rêves montpelliérains et Mbappé marqué son 100e but pour le PSG.

Si Michel Der Zakarian rêvait d'un exploit au retour, il a vite déchanté. Le match a basculé quand le gardien héraultais Jonas Omlin a été exclu (19) pour avoir déséquilibré Mbappé hors de sa surface.

Willy Delajod n'avait d'abord sorti qu'un jaune, mais il l'a transformé en rouge après visionnage: le Suédois annihilait une occasion de but en position de dernier défenseur.

- Même scénario -

Neymar était passé quelques minutes plus tôt sous les radars de la vidéo pour un tacle dur sur Téji Savanier (14).

Drôle de répétition de scénario quand même pour Montpellier: presque un an plus tôt dans le même match, le 1er février, le MHSC avait également perdu son gardien, Dimitry Bertaud, exclu à la... 19e minute pour une main hors de sa surface devant, déjà, Mbappé.

Montpellier s'était effondré au Parc (5-0). Il a fait moins pire cette fois...

Les malheurs héraultais se sont poursuivis, Florent Mollet, touché dans un choc avec Neymar, a dû quitter le terrain. Et avant que Joris Chotard ne puisse le remplacer, le PSG en a profité pour ouvrir le score, à onze contre neuf, sur un joli piqué de Mbappé.

En seconde période, le PSG a déroulé et signé trois buts en quatre minutes. Neymar a failli alourdir la marque d'un retourné sur la transversale (69).

Seuls désagréments pour Pochettino, qui récupérait peu à peu tous ses blessés, deux éléments majeurs sont touchés.

Presnel Kimpembe a renoncé au dernier moment pour rester en tribunes, remplacé par Abdoulaye Diallo, et Kaylor Navas, visiblement touché, a cédé sa place à la mi-temps à Sergio Rico.

Mais pour Mbappé, tout va bien, merci.



Par Pauline FROISSART - © 2021 AFP