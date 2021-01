Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Dans un centre de dressage pour chiens installé dans un simple conteneur du village enneigé de Kliny, dans les montagnes tchèques, Renda, Cap et Laky ont une nouvelle tâche à remplir pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ils reniflent six récipients contenant soit un morceau de tissu imprégné d'odeur de patients atteints de Covid-19, soit de personnes non atteintes, soit des faux échantillons, et doivent désigner celui d'un malade.

