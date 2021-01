Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le Festival de Cannes, plus important festival de cinéma au monde, qui se tient traditionnellement en mai, a été reporté au mois de juillet en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"Comme annoncé à l?automne dernier, le Festival International du Film de Cannes, se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l?évolution de la situation sanitaire mondiale. Ainsi, prévu initialement du 11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021", précisent-ils dans le communiqué.

Le grand rendez-vous annuel du 7e art n'avait pas pu se tenir en mai 2020 à cause de la pandémie. A la place, les organisateurs s'étaient résignés à publier une liste de 56 longs-métrages faisant partie de sa "sélection officielle 2020".

Une édition symbolique s'était même tenue à l'automne avec la projection de quatre films, issus de cette sélection.

Plus qu'un festival, Cannes est une vitrine essentielle pour les films français comme étrangers et une plateforme à récompenses.

Cette année, le premier grand festival du calendrier, la Berlinale, a déjà renoncé à une édition classique : le festival est reporté à mars, et la compétition se tiendra en ligne en raison de la pandémie. Des projections ouvertes au public seront organisées en juin.



