Un homme est décédé jeudi des suites de ses blessures par balle infligées lors de violents heurts nocturnes à Tripoli au Liban entre policiers et habitants protestant contre les restrictions sanitaires et leurs difficiles conditions de vie, a indiqué son frère. Omar Tayba, 29 ans, a été blessé par balle mercredi soir alors qu'il observait les manifestations et les heurts dans cette grande ville du nord du pays, a déclaré à l'AFP Ahmad Tayba. Des tirs à balles réelles avaient été entendus dans le secteur du site de la manifestation mais on ignorait leur origine.

