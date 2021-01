Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plusieurs proches de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny ont été placés en détention jeudi, avant l'examen par un tribunal d'un appel de sa propre arrestation et quelques jours avant de nouvelles manifestations prévues dans tout le pays. Le frère de l'opposant, Oleg Navalny, et la figure montante du mouvement et importante alliée Lioubov Sobol ont tous deux été placés en détention pour 48 heures pour "violation des normes sanitaires" en vigueur à cause de l'épidémie de coronavirus, selon l'équipe de M. Navalny.

Plusieurs proches de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny ont été placés en détention jeudi, avant l'examen par un tribunal d'un appel de sa propre arrestation et quelques jours avant de nouvelles manifestations prévues dans tout le pays. Le frère de l'opposant, Oleg Navalny, et la figure montante du mouvement et importante alliée Lioubov Sobol ont tous deux été placés en détention pour 48 heures pour "violation des normes sanitaires" en vigueur à cause de l'épidémie de coronavirus, selon l'équipe de M. Navalny.