Un homme armé a tué jeudi matin par balle une conseillère Pôle Emploi à Valence, avant de se rendre dans une entreprise en Ardèche où il a grièvement blessé une autre femme, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Vers 9H00, l'homme a pénétré dans une agence Pôle Emploi où il a mortellement touché une employée, selon la même source. Il s'est ensuite dirigé dans les locaux d'une entreprise spécialisée dans la collecte de déchets à Guilherand-Granges (Ardèche), sur l'autre rive du Rhône, où il a gravement blessé par balles une salariée.

Tandis que le tireur présumé prenait la fuite en voiture en empruntant à contre-sens un pont en direction de Valence, son véhicule a percuté une voiture de police qui tentait de l'intercepter. L'homme a alors été interpellé.

Ses motivations n'étaient pas connues dans l'immédiat. "Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse", a écrit dans un tweet le Premier ministre Jean Castex.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, qui doit se rendre sur place dans l'après-midi, s'est dite pour sa part "très émue par le drame". "Toutes mes pensées vont aux proches des victimes et aux agents de Pôle emploi", a-t-elle tweeté. L'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire de Valence.



AFP