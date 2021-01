Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Plusieurs centaines de supporters de l'OM en colère ont mené un coup de force samedi en début d'après-midi à la Commanderie, le centre d'entraînement du club, provoquant des échauffourées qui ont entraîné l'interpellation de 25 personnes, selon la police.

Devant l'entrée de la Commanderie, dans un quartier calme de Marseille, les supporters ont manifesté leur colère en lançant fumigènes et pétards, et quelques-uns sont même parvenus à pénétrer brièvement dans l'enceinte, ont constaté des journalistes de l'AFP. Trois cyprès poussant devant la grille du centre ont été calcinés dans les incidents, au cours desquels au moins deux interpellations ont eu lieu.

"300 supporters de l'OM ont violemment pris à partie les policiers présents pour sécuriser La Commanderie. Envoi immédiat de renforts pour mettre fin aux dégradations", a tweeté de son côté la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, annonçant 25 interpellations. "@prefpolice13 condamne fermement ces violences inacceptables", a-t-elle ajouté.

Vers 16H00, le calme était revenu sur place, ont constaté les journalistes de l'AFP.

De très nombreuses banderoles d'opposition à la direction de l'OM, et notamment à son président Jacques-Henri Eyraud, avaient déjà été déployées samedi à Marseille, à quelques heures du match de Ligue 1 contre Rennes (21H00).

Depuis plusieurs semaines, des opérations de contestation sont organisées par des supporters de l'OM avant les matches à domicile. Ce samedi, le déploiement de banderoles a été particulièrement massif avec des dizaines de messages apparus un peu partout dans la ville et largement repris sur les réseaux sociaux.

"Suivez AVB, cassez-vous tous", "Les Parisiens, cassez-vous", "Rendez nous l'OM", "Les Olympiens vous haïssent" ou "Direction, c'est la fin", pouvait-on notamment lire sur ces banderoles installées sur des ponts autoroutiers, des rond-points ou jusque sur la Corniche qui surplombe la Méditerranée.

Plusieurs de ces messages visent directement le président Eyraud, très impopulaire parmi les supporters de l'OM, particulièrement remontés contre lui après une intervention dans une conférence sur le management lors de laquelle il avait évoqué le "danger" à avoir trop de Marseillais ou de supporters de l'OM au sein du club.

"JHE: Pas de Marseillais à l'OM ? Dégage d'ici", pouvait-on ainsi lire sur une banderole déployée au-dessus d'une voie rapide, et "JHE, Marseille te vomit" sur une autre installée rond-point du Prado, à quelques mètres du stade Vélodrome.

L'OM est actuellement seulement sixième de Ligue 1 après trois défaites consécutives en championnat.



