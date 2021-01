Les dix-huit meilleurs trotteurs de la planète, dont le tenant du titre Face Time Bourbon, favori, vont batailler dimanche dans le Prix d'Amérique sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un titre de champion du monde au trot attelé.

Devant leur écran de télévision -- crise sanitaire oblige, il n'y aura pas de public dans les tribunes cette année -- les turfistes assisteront vers 15H15 au départ de la 101e édition de cette épreuve mythique, convoitée par tous les professionnels. Ils devront attendre un peu plus de trois minutes pour connaitre le nom du champion du monde attelé qui pourrait être cette année encore, Face Time Bourbon.

Vingt-huit victoires, plus de deux millions de gains: Face Time Bourbon, fils de Ready Cash, âgé de 6 ans, "est fin prêt pour conserver sa couronne", affirme son entraîneur Sébastien Guarato, l'homme de Bold Eagle (double champion du monde en 2016 et 2017). "Face Time Bourbon a très bien couru dans les trois courses préparatoires. Lundi, il a travaillé à la mer à Cabourg. Il est en super condition", a-t-il confié à l'AFP.

Son driver Björn Goop estime que son cheval est mieux que l'an passé. "Il a plus d'expérience et de maturité", a-t-il dit samedi en fin d'après-midi lors d'une visioconférence de presse. Face Time Bourbon retrouvera sur sa route, son dauphin de l'an dernier, Davidson du Pont, piloté par Jean-Michel Bazire.

Dans cette course de pilotes, le Français Jean-Michel Bazire, collectionneur de Sulky d'Or, devra trouver la bonne inspiration face à Björn Goop, l'un des drivers suédois les plus capés avec plus de 7.000 victoires à son palmarès.

Le Prix d'Amérique disputé sur les 2.700 mètres de la grande piste "c'est aussi une question de parcours", a rappelé Jean-Michel Bazire lors de cette conférence de presse.

Franck Nivard, le plus titré des drivers en activité dans cette course dotée d'un million d'euros au total, avec 5 succès à son actif, pourrait bien rebattre les cartes avec le jeune Gu d'Héripré, chef de file de la génération des 5 ans. Eric Raffin, double Sulky d'Or, comptera lui sur la ténacité et le courage de la jument Délia du Pommereux pour un premier sacre.

Dans le clan des étrangers, Power, champion européen des 5 ans, tentera de ramener la couronne à la Suède, trois ans après Readly Express. Quant à l'Italien Vivid Wise As, drivé par Alessandro Gocciadoro, il tentera de succéder à Varenne, double vainqueur de l'Amérique en 2001 et 2002.



