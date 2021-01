Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le trotteur français Face Time Bourbon drivé par le Suédois Björn Goop a remporté avec autorité le Prix d'Amérique dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes conservant son titre de champion du monde du trot attelé.

Face Time Bourbon, parti favori, comme lors de son succès l'an passé, a devancé Davidson du Pont piloté par Jean-Michel Bazire qui a fini deuxième pour la deuxième année de suite, dans cette course créée en 1920.

La troisième place de cette épreuve mythique, opposant les dix-huit meilleurs chevaux de la planète, est revenue au jeune 5 ans Gu d'Héripré mené par Franck Nivard.

A cause du Covid-19, pas de clameur lorsque les chevaux se sont élancés après deux faux départs, seuls quelques turfistes s'étaient postés derrière les grilles.

Une fois le départ volté validé, ils sont partis pour un peu plus de trois minutes de course sur le parcours sélectif de 2.700 mètres de la grande piste.

Face Time Bourbon a assuré son départ, Björn Goop le plaçant en bonne position dans le dos de l'animateur, le suédois Power.

Dans la plaine, le train s'est accéléré lorsque Bahia Quesnot a pris le relais en tête suivie de près par Face Time Bourbon, Power toujours là, et notamment Délia du Pommereux sous les ordres d'Eric Raffin.

A 800 mètres du but, peu avant l'intersection des pistes, Björn Goop couché sur son sulky a doublé Bahia Quesnot pour filer vers un facile succès dès l'entrée de la ligne droite.

Le duel attendu entre Face Time Bourbon et Davidson du Pont a bien eu lieu dans les 500 derniers mètres. Mais lorsque Face Time Bourbon, cheval au physique harmonieux et doté d'un mental de guerrier, a placé son accélération foudroyante, Davidson du Pont a dû rendre les armes.

- "Un cheval de légende" -

"Celui-là, il n?est pas comme les autres. Je suis heureux d?avoir la possibilité de mener un tel cheval ! C?est une grande émotion. Il a été magnifique !", a déclaré au micro d'Equidia Björn Goop, qui signe un 3e succès dans la course.

"C?est plus facile de gagner avec un tel cheval, il est plus calme et plus facile qu?avant", a-t-il ajouté, saluant "un travail d?équipe impressionnant".

Son entraîneur Sébastien Guarato a jugé la course "très tactique".

"Björn a fait une grande drive, il a fait la différence!" a estimé le professionnel du Ménil-Bérard (Orne) se réjouissant de sa réussite dans ce Prix d'Amérique qu'il remporte pour la 4e fois.

Dans cette course de pilotes, Jean-Michel Bazire, fairplay et "très fier" de Davidson du Pont, a avoué avoir décroché pour finir.

"Dans le dernier tournant, on n'était plus que tous les deux et j'ai décroché, il n'y a pas de honte à ça", a-t-il dit humblement. "On avait Ready Cash, on avait Bold Eagle, lui c'est le mixte des deux", a estimé le driver au 20 sulkys d'Or martelant: "c'est un cheval de légende ! On est battu par un cheval de légende!"

On notera aussi la belle performance du jeune prodige Gu d'Héripré. "Je suis sur un petit nuage, bravo à l?équipe. Il est à sa juste valeur", a raconté Eugenie Quentin, sa propriétaire.

Grâce à cette victoire, Face Time Bourbon, âgé de six ans à la robe baie a rapporté à ses propriétaires de la Scuderia Bivans, dont Antonio Somma présent sur l'hippodrome, la somme de 450.000 euros promise au vainqueur sur une allocation totale d'un million d'euros.

Cette édition restera dans les annales pour s'être courue les tribunes vides en raison de la crise sanitaire.



Par Isabelle TOUSSAINT - © 2021 AFP