Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le secrétaire général du Parti communiste au pouvoir au Vietnam Nguyen Phu Trong a été réélu dimanche pour un troisième mandat, qui devrait lui permettre de poursuivre sa politique anti-corruption.

Le secrétaire général du Parti communiste au pouvoir au Vietnam Nguyen Phu Trong a été réélu dimanche pour un troisième mandat, qui devrait lui permettre de poursuivre sa politique anti-corruption.



Conservateur pro-Pékin, M. Trong, dont on dit la santé fragile à 76 ans, a été confirmé à son poste lors du 13e congrès du Parti communiste, grand-messe quinquennale à Hanoï.

"Dimanche matin le camarade Nguyen Phu Trong a été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste", a annoncé l'agence Vietnam News Agency.

Le président chinois Xi Jinping a adressé à M. Trong un message de félicitations, ont annoncé dimanche les médias chinois.

Ce nouveau mandat devrait permettre à M. Trong de poursuivre sa campagne anti-corruption qui lui a permis de faire le ménage dans les rangs du parti, de l'armée et de la police.

Alors que la corruption est endémique à travers tout le secteur public, cette politique s'est avérée populaire dans la population et certains membres du parti, unique parti autorisé par la Constitution.

Mais ces cinq dernières années ont été aussi marquées par une répression accrue des opposants au régime, selon des organisations de défense des droits.

Le nombre de prisonniers de conscience a doublé de 84 à 170 depuis le précédent congrès en 2016 selon Amnesty International, qui relève que de plus en plus de gens sont emprisonnés sur la base d'opinions exprimées sur internet.

Trong est le premier secrétaire général du Parti communiste à obtenir un troisième mandat depuis le lancement des réformes économiques en 1986.

Il est également président depuis 2018 mais va démissionner lorsque l'Assemblée nationale nommera son succésseur. Celui-ci devrait être l'actuel Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, 66 ans, salué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et son bilan économique.



- © 2021 AFP