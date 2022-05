Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Au-delà de son impact sur la santé publique, l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables, entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'industrie du tabac est "l'un des plus grands pollueurs que nous connaissons", a expliqué à l'AFP le directeur de l'OMS pour la promotion de la santé, Rüdiger Krech, présentant un rapport aux conclusions "assez désastreuses".

Au-delà de son impact sur la santé publique, l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables, entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'industrie du tabac est "l'un des plus grands pollueurs que nous connaissons", a expliqué à l'AFP le directeur de l'OMS pour la promotion de la santé, Rüdiger Krech, présentant un rapport aux conclusions "assez désastreuses".