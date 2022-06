Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le directeur exécutif du club de football de Liverpool, Billy Hogan, a annoncé que le club avait reçu 5.000 réponses sur sa plateforme de collecte des témoignages sur les incidents du Stade France, samedi, se disant "horrifié" par ce qu'il a lu. "C'est incroyable. Mardi, en fin d'après-midi, tout juste 24 heures après le lancement du formulaire (pour recueillir les témoignages), on a plus de 5.000 formulaires qui ont été remplis et envoyés, ce qui est vraiment stupéfiant", a-t-il expliqué dans une vidéo postée mardi soir sur le site du club.

