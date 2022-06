Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le jury du procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'est séparé mardi sans parvenir à une décision unanime pour déterminer si l'acteur a été diffamé par son ex-épouse, qui avait affirmé avoir subi des violences conjugales pendant leur mariage. Les sept jurés - cinq hommes et deux femmes - ont commencé à délibérer vendredi, à la conclusion de six semaines de débats devant le tribunal de Fairfax, petite ville de Virginie proche de Washington. Mais plus de 9 heures de discussion n'ont pour l'instant débouché sur aucune décision et ils reprendront leurs délibérations mercredi matin.

