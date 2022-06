Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Avec fanfares et fêtes, les Britanniques se préparent à célébrer dès jeudi les 70 ans de règne record de la reine Elizabeth II, moment historique pour une monarque immensément populaire mais de plus en plus absente pour raisons de santé.

