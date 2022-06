Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A la Fonderie de Coubertin, une artisane protégée de surlunettes ponce une sculpture en bronze à l'aspect contemporain mais historique par son symbole: cette statue de Molière sera érigée mercredi pour la première fois à Versailles.

L'ancienne cité royale a une célèbre statue équestre du roi Louis XIV devant le château, mais aucune du dramaturge le plus connu de France, protégé de ce même roi devant qui il a joué plusieurs de ses pièces à Versailles.

C'est ici qu'il a créé sa première version de "Tartuffe", rapidement censurée, "L'Amour médecin", "George Dandin" ou encore "L'Impromptu de Versailles".

Cette dernière pièce va être présentée dans le cadre du "Mois Molière", festival de théâtre annuel de la ville crée il y a 26 ans pour permettre à des troupes émergentes de présenter leur version des pièces du dramaturge.

Le maire de la ville et créateur du festival, François de Mazières, a commandé cette statue pour le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin célébré cette année, mais l'idée lui trottait dans la tête bien avant.

"Quand vous allez à Salzbourg, vous voyez Mozart partout, ils valorisent leur histoire... Molière incarne la culture française mais aussi une culture populaire de haut niveau", dit-il à l'AFP.

La statue a été commandée à l'artiste Xavier Veilhan, qui s'est inspiré d'une sculpture visible dans le hall de la Comédie-Française: celle d'un Molière en position assise, les jambes allongées et la tête reposant sur la main, signée de Jean-Jacques Caffieri, sculpteur du 18e siècle.

Pesant 250 kilos pour 1,80 mètre, l'oeuvre sera installée à quelques pas de la gare routière de Versailles, dans un bosquet; un clin d'oeil voulu puisque Molière jouait ses pièces dans les jardins du château lors des divertissements royaux.

Elle sera sans piédestal, pour "honorer la proximité que Molière entretenait jadis avec son public", selon M. Veilhan.

Fin mai, lors de l'étape de la ciselure, une odeur de bronze et d'abrasif se dégage d'un des ateliers de la fonderie située dans la Vallée de la Chevreuse. L'oeuvre, encore de la couleur jaune doré du bronze à l'état brut, sera au final dévoilée au public en une teinte plus foncée après avoir été patinée.

"Ca va rendre Molière certainement plus présent dans la ville, il mérite cet hommage", affirme Christophe Berry, directeur de la fonderie.

Réalisé selon la technique de la fonte au sable, "c'est un modèle très lisse, très tendu, qui ne laisse passer aucun défaut", précise-t-il, avant de poursuivre son polissage.

"Dans ce travail-là, contrairement aux restaurations, on ne regarde pas les gravures, c'est la version de l'artiste qui prime", explique encore M. Berry. "Molière ici n'a pas de moustache", comme on peut le voir dans de nombreux portraits, sourit-il.

La statue, dont le coût s'élève à 130.000 euros, a été financée par le Fonds de dotation Emerige. Quant au bosquet, réalisé par l'architecte Nicolas Gilsoul, il est pris en charge par la ville.

La Fonderie de Coubertin avait déjà réalisé des statues de personnages historiques, notamment la statue du général Charles de Gaulle près des Champs-Elysées et celle de Winston Churchill, les deux signées de Jean Cardot.



