Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

"Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées" lors de la finale de la Ligue des Champions émaillée samedi de nombreux incidents au Stade de France, a reconnu mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auditionné par la commission des lois du Sénat.

"Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées" lors de la finale de la Ligue des Champions émaillée samedi de nombreux incidents au Stade de France, a reconnu mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, auditionné par la commission des lois du Sénat.



"Il est évident que cette fête du sport a été gâchée", a-t-il ajouté. "Et nous regrettons très sincèrement les débordements parfois inacceptables qui ont eu lieu", a encore dit le ministre, sous le feu des critiques après ses déclarations sur le nombre de faux billets.

"C'est l'évènement qui a mobilisé le plus de policiers et de gendarmes depuis que je suis ministre de l'Intérieur", a encore dit M. Darmanin, rejetant toute critique sur le nombre de forces de l'ordre présentes: "il y avait très largement assez d'effectifs de police".

"Plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois", a-t-il aussi déclaré, évoquant le cas d'un ticket dupliqué "744 fois".

Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra incriminent depuis samedi soir les supporters britanniques estimant qu'ils sont en grande partie responsables des incidents, avec une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets".

Pour autant, les chiffres avancés par le gouvernement français restent très critiqués, en Angleterre comme en France.

Selon Gérald Darmanin, "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés".

Cette situation a, selon les autorités, entraîné près du Stade de France un engorgement massif, des débordements et une intervention des forces de l'ordre.

Un "mensonge gravissime", a dénoncé mercredi Marine Le Pen estimant que Gérald Darmanin "devrait de lui-même considérer qu'il doit partir".



Par Anne CHAON - © 2022 AFP