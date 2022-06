Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

"Fatigués", "inquiets pour leur avenir" et "en manque de considération", les personnels du Quai d'Orsay sont appelés jeudi à faire grève pour protester contre une série de réformes qui mettent en danger selon eux l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. Le mouvement, rarissime dans une maison traditionnellement discrète et peu portée sur la contestation, a été lancé à l'appel de six syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates.

"Fatigués", "inquiets pour leur avenir" et "en manque de considération", les personnels du Quai d'Orsay sont appelés jeudi à faire grève pour protester contre une série de réformes qui mettent en danger selon eux l'efficacité et le prestige de la diplomatie française. Le mouvement, rarissime dans une maison traditionnellement discrète et peu portée sur la contestation, a été lancé à l'appel de six syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates.