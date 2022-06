Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Nouvel architecte du projet parisien, le Portugais Luis Campos a signé vendredi comme conseiller sportif du PSG, selon la presse, pour rebâtir une structure capable de remporter enfin la Ligue des champions autour de Kylian Mbappé, avec un premier dossier chaud: celui de l'entraîneur.

Après la retentissante prolongation jusqu'en 2025 du contrat de Mbappé, pourtant courtisé par le Real Madrid, l'arrivée de Campos, proche de l'attaquant superstar, promet un mélange de coups d'éclats sur le mercato, comme le Portugais l'a prouvé à Monaco et Lille, et de coups de sang en coulisse.

Âgé de 57 ans, Campos est un fort caractère à la compétence reconnue, qui va devoir remanier l'effectif parisien, le délester de ses indésirables et surtout définir une politique plus cohérente que son prédécesseur Leonardo, démis au soir de la prolongation de Mbappé --une éviction toujours pas confirmée officiellement.

Première inconnue: qui sera sur le banc à la reprise de l'entraînement du club parisien la saison prochaine et pour la tournée estivale au Japon (20-25 juillet)? Le président Nasser Al-Khelaïfi a promis une annonce rapide au sujet de l'entraîneur Mauricio Pochettino, donné partant.

Après le départ de Leonardo, changer de technicien apparaît comme la décision la plus logique pour le PSG qui veut remettre à plat son projet sportif.

L'Argentin n'a pas convaincu en une saison et demie, malgré la conquête de la Ligue 1 en avril, la dixième de l'histoire du club. Et son année restante de contrat ne devrait pas représenter un obstacle financier pour "NAK", déterminé à tout changer.

- Tchouaméni et Dembélé pistés -

Hué par les supporters, "Poche" garde néanmoins un soutien en Mbappé, qui a déclaré avoir "une super relation" avec lui.

Zinédine Zidane, libre, a le pedigree idéal pour lui succéder et il se trouvait le week-end dernier à Paris en même temps que l'émir du Qatar, à l'occasion de la finale de C1, ce qui a alimenté toutes les spéculations. Mais si l'ancien entraîneur du Real Madrid refuse, comme l'a sous-entendu l'émission Téléfoot dimanche, le PSG devra trouver quelqu'un d'autre.

La presse a évoqué le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, ainsi que Ruben Amorim, le jeune technicien du Sporting Portugal. L'Italien Antonio Conte, lui, devrait rester à Tottenham, selon la presse anglaise.

Pour Luis Campos, nommé selon Le Parisien comme "conseiller sportif du président en charge de l'équipe première", viendra ensuite la question des recrues.

L'entrejeu est une faiblesse identifiée depuis plusieurs années au PSG qui n'arrive pas à trouver un binôme à Marco Verratti au milieu de terrain.

Campos n'a pas le droit à l'erreur dans un secteur où ses prédécesseurs Antero Henrique et Leonardo ont raté leur pari, avec Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Le Portugais aurait en tête le nom d'Aurélien Tchouaméni, le jeune international français (22 ans) de Monaco. Le Rouennais de naissance a le profil qu'il faut, et son potentiel semble indiscutable.

Mais problème: l'ASM réclamerait au moins 90 millions d'euros. Et le PSG doit affronter la concurrence du Real Madrid.

Avec le départ d'Angel Di Maria, Paris devrait aussi se mettre en quête d'un ailier. Le nom d'Ousmane Dembélé, libre de tout contrat fin juin à Barcelone, revient souvent dans la presse.

- Opération dégraissage -

Corollaire de l'opération recrutement, Campos devra dégraisser un effectif pléthorique - un point où Leonardo a failli, malgré le besoin de vendre dans une période financière difficile pour le PSG, qui a enregistré 225 M EUR de pertes sur l'exercice 2020-2021.

Après le départ d'Angel Di Maria, le club pourrait vendre d'autres éléments qui jouent peu ou pas, comme les milieux Julian Draxler et Leandro Paredes ainsi que l'attaquant Mauro Icardi.

Mais vendre n'est pas chose facile, notamment en raison des salaires élevés à Paris sur lesquels les clubs intéressés ont du mal à s'aligner, pour des joueurs qui apprécient le cadre de vie parisien.

Enfin, Campos devra gérer les égos au sein d'un effectif riche en stars.

"Le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé", a lancé Nasser Al-Khelaïfi, semblant rétrograder Lionel Messi et Neymar dans la hiérarchie du vestiaire.

La place de "Ney", au rendement inconstant, serait menacée, selon le quotidien sportif L'Equipe, même si le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2025, a assuré qu'il comptait "rester".

Campos devra également clarifier la situation autour des gardiens Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, qui veulent rester tout en étant N.1 la saison prochaine --ce qui implique le départ de l'un d'entre eux.



