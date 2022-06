Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Le Real Madrid a demandé vendredi des "réponses" sur le traitement infligé à ses supporters durant la finale de la Ligue des champions et appelé à "déterminer qui sont les responsables" des scènes chaotiques du Stade de France.

Au vu des "événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mai dernier" près du Stade de France, le Real Madrid souhaite savoir "quels critères ont été pris en considération" pour que Paris accueille la finale, a écrit le club dans un communiqué publié en "défense des supporters".

"Nous exigeons également des réponses et des explications pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé les supporters sans surveillance et sans défense", poursuit le communiqué, qui assure que les "Madridistas" ont eu un "comportement général à tout moment exemplaire".

Le match le plus important de la saison en Europe, remporté par le Real Madrid (1-0) face à Liverpool, a été émaillé samedi par de nombreux incidents, avec un usage jugé disproportionné de la force par les policiers français.

De nombreux fans de Liverpool disposant de billets ont ainsi dû attendre des heures pour entrer dans le stade, alors que la police utilisait des gaz lacrymogènes et du gaz poivré pour repousser la foule, où se trouvaient des enfants.

Plusieurs supporters du Real Madrid ont quant à eux été victimes d'actes de délinquance après le match, notamment de vols et d'agressions.

"Comme l'ont montré les images édifiantes des médias, de nombreux supporters ont été agressés, harcelés, attaqués (...) Certains d'entre eux ont même dû passer la nuit à l'hôpital en raison de leurs blessures", souligne le Real Madrid dans son communiqué.

"Nos supporters méritent une réponse mais aussi que les responsabilités pertinentes soient dégagées afin que des situations comme celles vécues ce soir-là soient éradiquées à jamais du football et du sport", ajoute le club.

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui incrimine depuis le début les supporters britanniques, estimant qu'ils sont en grande partie responsables des incidents, a présenté mercredi ses excuses pour l'organisation désastreuse de la finale.

M. Darmanin a toutefois maintenu sa version controversée selon laquelle les débordements seraient lies au fait que "35.000" supporters de plus que la jauge prévue se seraient présentés au Stade de France, munis selon lui de billets falsifiés ou sans billet.

Le président de Liverpool, Tom Werner, a également demandé des excuses aux autorités françaises, tandis que l'UEFA, l'instance dirigeante du football en Europe, a commandé un rapport indépendant sur les incidents.



Par Robbie COREY-BOULET