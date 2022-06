Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les éternels rivaux italiens et allemands se feront face à Bologne pour le choc de samedi en Ligue des nations, lors de la première journée du groupe B, qui verra aussi la Hongrie recevoir l'Angleterre devant 35.

000 personnes, malgré un huis clos décrété par l'UEFA.

L'Italie, absente du Mondial-2022 et battue 3-0 par l'Argentine cette semaine lors de la Coupe intercontinentale des nations, a l'occasion de retrouver un peu de fierté.

Mais les Allemands n'ont pas perdu un seul match (8 victoires, 1 nul) depuis l'arrivée d'Hansi Flick au poste de sélectionneur en septembre 2021, même s'ils n'ont pas encore affronté d'adversaires aussi prestigieux que le champion d'Europe en titre.

L'ancien entraîneur du Bayern Munich a expliqué en conférence de presse que "l'Allemagne doit redevenir à nouveau l'une des meilleures équipes du monde". Dans cet objectif, un succès en Italie, ce qui n'est arrivé que deux fois en douze déplacements, enverrait un signal fort à cinq mois du Mondial au Qatar.

Dans l'autre rencontre de ce groupe, l'Angleterre ira défier la Hongrie à la Puskas Arena de Budapest où 35.000 spectateurs prendront place, malgré la décision de l'UEFA de jouer ce match à huis clos à la suite de slogans racistes et homophobes lancés pendant l'Euro.

Pour contourner en partie cette sanction, la Fédération hongroise a exploité une disposition de l'instance européenne permettant, en cas de tribunes fermées, d'inviter des enfants de moins de 14 ans licenciés dans des clubs de foot à condition qu'ils soient accompagnés d'un adulte (l'article 73 de l'UEFA fixe au moins un adulte pour 10 enfants invités).

"Une véritable surprise pour nous tous", s'est étonné vendredi Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, en conférence de presse. Les Three Lions, sans Phil Foden positif au Covid-19, devront faire abstraction de ce contexte particulier afin de s'imposer face à l'adversaire le moins prestigieux du groupe.

Les autres rencontres de la journée verront l'Irlande, la Turquie ou encore la Roumanie sur le pont.

Le programme des matches de la Ligue des nations prévus le samedi 4 juin

Ligue A

Groupe 3

(18h00) Hongrie - Angleterre

(20h45) Italie - Allemagne

Ligue B

Groupe 1

(15h00) Arménie - Irlande

Groupe 3

(18h00) Finlande - Bosnie-Herzégovine

(20h45) Monténégro - Roumanie

Ligue C

Groupe 1

(18h00) Lituanie - Luxembourg

(20h45) Turquie - Iles Féroé



Par Cyril BELAUD et Aysha SAFI - © 2022 AFP