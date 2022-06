Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Quatre quinquagénaires et sexagénaires sont devenus des vedettes de TikTok au Japon en dansant et en se déhanchant maladroitement en chemise et cravate, des vidéos au second degré pour promouvoir leur petite ville affectée par le déclin démographique.

Quatre quinquagénaires et sexagénaires sont devenus des vedettes de TikTok au Japon en dansant et en se déhanchant maladroitement en chemise et cravate, des vidéos au second degré pour promouvoir leur petite ville affectée par le déclin démographique.