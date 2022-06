Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Dans un grand classique du foot mondial, l'Allemagne et l'Angleterre se sont neutralisées mardi à Munich (1-1), à l'issue d'un match intense et souvent spectaculaire où Harry Kane a marqué son 50e but en sélection.

Pour l'Angleterre, ce but de Kane sur penalty à la 87e minute, répondant à l'ouverture du score de Jonas Hofmann (51e), évitera une délicate gueule de bois.

Samedi, la Hongrie avait mis fin à une série record de 22 matches sans défaite dans le temps réglementaire des Trois Lions, et une deuxième défaite consécutive aurait inévitablement été mal vécue.

L'Allemagne, pour sa part, reste invaincue en onze matches depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc après l'Euro. Mais la Mannschaft, qui a battu huit équipes de seconde zone, reste aussi sur trois nuls 1-1 consécutifs contre de grandes nations de football, les Pays-Bas, l'Italie et donc l'Angleterre.

Les spectateurs de l'Allianz Arena de Munich ont en tous cas assisté à une partie très plaisante, malgré le score étriqué, dû en grande partie aux exploits des deux gardiens, Jordan Pickford pour l'Angleterre et Manuel Neuer, auteur de deux parades d'extra-terrestre pour l'Allemagne devant Bukayo Saka (45e+3) puis Harry Kane (76e).

- Rattrapé par la VAR -

Par rapport à l'équipe qui avait piétiné contre l'Italie (1-1), le coach allemand Hansi Flick avait remplacé sept joueurs, dont les stars de l'attaque Serge Gnabry et Timo Werner. Son homologue Gareth Southgate avait procédé à cinq changements après la défaite à Budapest (1-0), en titularisant notamment Raheem Sterling et en laissant Trent Alexander-Arnold sur le banc.

Les deux formations avaient clairement l'obligation de se racheter après leurs faux-pas de samedi. Pour les Allemands, il s'agissait de faire preuve de caractère, en remettant du combat et de l'intensité dans leur jeu.

Les Anglais, eux, devaient prouver que leur défaite de Budapest n'était qu'un accident. "Nous voulons continuer d'être une équipe du top niveau mondial", avait dit Southgate avant d'affronter l'Allemagne.

La partie a débuté à cent à l'heure, avec un tir de Kai Havertz stoppé par Jordan Pickford dès la première minute, et une réponse de Harry Kane, cette fois arrêtée par Manuel Neuer, cinq minutes plus tard.

Le ton était donné, et le rythme n'a jamais baissé. A la 24e minute, Jonas Hofmann lancé en profondeur a trompé une première fois le gardien anglais, mais la VAR l'a rattrapé in extremis, à la limite du hors-jeu, pour annuler le but.

- Faute sur Kane -

Hofmann, déniché par le sélectionneur Hansi Flick au Borussia Mönchengladbach, a finalement débloqué le compteur à la 51e minute. Bien servi dos au but dans la surface par Joshua Kimmich, il a pivoté et battu Pickford d'un tir tendu (1-0).

La suite a encore été une histoire de gardiens. Neuer a sauvé son camp deux fois au moins, mais Pickford s'est montré à la hauteur, en décourageant successivement Thomas Müller (70e) et Timo Werner (75e), entré comme joker.

Une faute de Nico Schlotterbeck dans la surface sur Harry Kane, confirmée par la VAR en toute fin de match, a offert au génial anglais l'occasion d'arracher un nul, qui reflète finalement plutôt honnêtement la physionomie de la partie.



