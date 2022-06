Environ un quart des vols prévus jeudi matin à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ont été annulés en raison d'une grève des personnels de l'aéroport qui demandent des hausses de salaire, a indiqué Aéroports de Paris (ADP). Interrogée par Imaz Press ce mercredi après-midi, la communication de l'aéroport Roland Garros n'était pas encore en mesure d'indiquer si ce mouvement de mécontentement aura des répercussions à La Réunion. Pour rappel, seule la compagnie Air Austral dessert La Réunion au départ de Roissy

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur nombre de vols entre 07H00 et 14H00 jeudi, alors que plusieurs aéroports européens ont récemment été confrontés à d'énormes difficultés de gestion des voyageurs en raison d'un manque de personnel.

Air France, principale compagnie opérant sur le hub de Paris-Charles-de-Gaulle, a ainsi annoncé avoir annulé 85 vols court et moyen-courriers jeudi pour répondre aux exigences de la DGAC."Des changements d'horaire sur des vols long-courriers" sont également prévus, a complété la compagnie, en précisant que "les clients concernés seront contactés directement".

L'ensemble des syndicats de l'aéroport de Roissy (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa et SUD) appellent tous les salariés de la plateforme à se mobiliser pour réclamer une hausse de salaire de 300 euros "sans condition, pour toutes et tous"."Malgré la reprise du trafic et les bénéfices engrangés, notre travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur", s'indignent les syndicats dans un tract commun. "Tout augmente, sauf nos rémunérations", dénoncent-ils.

Pour FO, "le chaos subi depuis plusieurs semaines par les salariés travaillant sur les nombreuses plateformes aéroportuaires en France et en Europe est intolérable". Le syndicat estime à 15.000 le nombre d'emplois perdus en deux ans dans le secteur aérien en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui aboutit à des "salariés pressurisés".

Fin avril, le président d'ADP avait annoncé que 4.000 postes étaient à pourvoir sur les plateformes aéroportuaires d'Orly et Roissy, confrontées à de gros problèmes de recrutement. Après deux ans de vaches maigres liées à la pandémie, le trafic aérien redémarre à toute vitesse en Europe et retrouve peu à peu ses niveaux de 2019.

Dans certains aéroports européens, le manque de personnel a déjà débouché sur d'énormes pagailles comme à Amsterdam-Schiphol ou Francfort, où des vols ont dû être annulés ces dernières semaines en raison de pénuries de personnels au sol.

Au Royaume-Uni, des centaines de vols ont été annulés la semaine dernière pour la même raison.

AFP