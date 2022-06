Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Les 27 pays de l'UE et les eurodéputés se sont mis d'accord mardi pour imposer dans l'Union un chargeur universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d'ici l'automne 2024, puis dans un second temps pour les ordinateurs portables, a annoncé le Parlement européen.

Les 27 pays de l'UE et les eurodéputés se sont mis d'accord mardi pour imposer dans l'Union un chargeur universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d'ici l'automne 2024, puis dans un second temps pour les ordinateurs portables, a annoncé le Parlement européen.