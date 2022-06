Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La sirène du train retentit, et instantanément les auvents de ce marché près de Bangkok se replient les uns après les autres pour laisser passer le convoi qui frôle passants et étalages de fruits et légumes. Six fois par jour, le rituel se répète sur le célèbre marché de la voie ferrée de Maeklong, prisé des locaux et des touristes étrangers.

La sirène du train retentit, et instantanément les auvents de ce marché près de Bangkok se replient les uns après les autres pour laisser passer le convoi qui frôle passants et étalages de fruits et légumes. Six fois par jour, le rituel se répète sur le célèbre marché de la voie ferrée de Maeklong, prisé des locaux et des touristes étrangers.