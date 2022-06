Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Vendredi 10 Juin à 13H39

Le Pakistan et l'Inde se sont livrés trois guerres et entretiennent une vieille et violente inimitié, pourtant quand vient l'été caniculaire, leur population partage la même passion pour un sirop rose foncé dont la recette demeure secrète depuis 115 ans.

