Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Presque un an après la défaite traumatisante aux tirs au but (1-1, 3-2 ap.

t.a.b.) en finale de l'Euro, l'Angleterre n'a pas su prendre sa revanche sur l'Italie, samedi, pour la 3e journée de la Ligue des Nations, avec un nul (0-0) frustrant.

Conjugué au nul (1-1) de l'Allemagne en Hongrie, ce résultat laisse les hommes de Gareth Southgate avec 2 points et la dernière place du groupe A3, mené justement par leurs visiteurs du soir (5 points).

Ironie du calendrier, ce remake de la finale était la première dans une compétition officielle de l'UEFA pour l'Angleterre, qui a donc dû purger sa sanction d'un match à huis-clos infligée après les graves incidents avant le match à Wembley.

Des supporters sans tickets avaient réussi à forcer le passage et des bagarres avaient éclaté dans les coursives du stade.

Avec seulement 2000 jeunes autorisés à rentrer dans le stade, accompagnés d'un parent, l'ambiance était bon enfant mais surtout feutrée.

Sentant que son équipe avait sans doute manqué de jus lors de la défaite en Hongrie (1-0) et du nul arraché in extremis en Allemagne (1-1), Southgate avait changé la moitié de son équipe.

Il avait notamment lancé ses deux "Italiens", Fikayo Tomori, le défenseur de l'AC Milan, et Tammy Abraham, l'attaquant de la Roma, face à des joueurs qu'ils connaissent bien, alors qu'Harry Kane a démarré sur le banc.

Malgré un besoin impératif de prendre les 3 points, l'Angleterre a eu du mal à vraiment bouger le bloc italien sans génie, mais discipliné.

Les Three Lions se sont tout de même créé deux énormes occasions, Mason Mount touchant la barre sur un service intelligent de Raheem Sterling (9e) avant que le joueur de Manchester City ne rate le cadre sur un centre un peu derrière lui, alors qu'il était seul au deuxième poteau et dans les six mètres (52e).

Mais le point est finalement assez logique, la Squadra Azzura ayant aussi eu quelques belles opportunités.

Dès la 3e minute, Davide Frattesi, qui s'était présenté devant Aaron Ramsdale, préféré à Jordan Pickford pour ce match, avait un tout petit peu trop croisé sa frappe.

Le gardien d'Arsenal avait ensuite réalisé une belle parade devant Matteo Pessina juste avant la pause (43e) et, en seconde période, il avait bien jugé une frappe de Wilfried Gnonto, tout juste rentré en jeu, qui avait fini dans l'extérieur de son petit filet (70e).

Au final, le match n'aura pas appris grand chose qu'on ne sache déjà sur les deux équipes qui sont en rodage.

Mais la réception de la Hongrie dans 3 jours, encore à Wolverhampton, mais cette fois avec un stade plus rempli, sera la dernière chance de l'Angleterre de prétendre à la première place du groupe qui enverra au Final four.



Par Pierre CELERIER - © 2022 AFP