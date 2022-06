Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Le propriétaire du site pornographique " Jacquie et Michel ", Michel Piron, et quatre autres personnes ont été placés en garde à vue ce mardi matin dans une enquête ouverte à Paris pour " viols " et " proxénétisme ", a appris l'AFP de sources concordantes.

