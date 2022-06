Le président français et ses homologues allemand et italien se rendent aujourd’hui à Kiev, pour réaffirmer le soutien de l’Europe à l’Ukraine en guerre. Emmanuel Macron, dont le pays préside actuellement l’Union européenne, a envoyé mercredi des signaux à Kiev, en visitant une base de l’OTAN en Roumanie. "Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d’envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l’égard de l’Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", a déclaré le président français.

Les trois hommes devraient rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour évoquer, outre le soutien militaire, la demande de l’Ukraine de rejoindre l’Union européenne. La France, l’Allemagne et l’Italie y sont favorables, mais dans une perspective plus ou moins lointaine. L’Ukraine n’en attend pas moins du sommet européen des 23-24 juin la décision des Vingt-Sept sur sa demande officielle d’adhésion, début d’un processus de négociations qui peut durer plusieurs années.

- Les Etats-Unis vont livrer dix-huit obusiers supplémentaires à l’Ukraine -

"L'Ukraine doit obtenir tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire", a-t-il martelé. Mercredi soir, M. Zelensky a dit sa "gratitude" à l'égard des Etats-Unis pour la nouvelle tranche d'aide militaire que son homologue américain Joe Biden lui a annoncé dans la soirée au téléphone. "Les Etats-Unis ont annoncé un nouveau renforcement de notre défense, une nouvelle tranche d'aide d'un milliard de dollars", a confirmé mercredi soir M. Zelensky dans son message vidéo quotidien. "Je veux dire ma gratitude pour ce soutien, il est particulièrement important pour notre défense dans le Donbass", la région de l'est de l'Ukraine épicentre des attaques russes actuelles.

L'aide américaine comprend notamment des pièces d'artillerie et des obus supplémentaires.

Mercredi, le chef du Pentagone Lloyd Austin a appelé mercredi ses alliés à "intensifier" les livraisons d'armes aux Ukrainiens.

