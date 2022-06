Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Monaco s'est imposé 82 à 74 mercredi à l'Astroballe de Villeurbanne aux dépens de l'Asvel Lyon-Villeurbanne au terme du match 1 de la finale du championnat de France Elite de basket-ball, et prend déjà une option sur la victoire finale.

Le match 2 sera disputé toujours à l'Astroballe, vendredi (20H30), avant les manches 3 et 4 (cette dernière si nécessaire) en Principauté.

Deuxième de la saison régulière derrière l'Asvel mais quart de finaliste en Euroligue, battue par Olympiakos Le Pirée, la Roca Team a quasiment toujours fait la course en tête dans cette rencontre au cours de laquelle l'opposition entre le Villeurbannais Elie Okobo et le Monégasque Mike James, décisifs sur les play-offs, était très attendue.

Et les deux hommes ont eu une influence équivalente sur leur équipe (17 points chacun).

Mais à Monaco, Alpha Diallo (16 pts), Dwayne Bacon (13 pts) et Will Thomas (12 pts) ont aussi été déterminants dans la victoire de l'ASM, alors qu'à Villeurbanne David Lighty (13 pts), Chris Jones (12 pts), sorti blessé en fin de partie, ou encore William Howard (10 pts) ont permis aux Villeurbannais de rester dans le match.

Le club princier a fait une différence dès le premier quart temps gagné 29-17 avant de mener à la mi-temps 49-36. L'Asvel avait réagi dans le deuxième quart, malgré tout de nouveau perdu par les Rhodaniens (20-19).

Cette différence, sur les dix premières minutes de jeu, s'est notamment faite sur les tirs extérieurs avec 71% de réussite pour Monaco contre 33% pour Villeurbanne qui a également été surclassé au rebond (13-3).

Sur l'ensemble de la rencontre, l'ASM a confirmé cette domination sur les tirs à trois points (48,39% contre 42,11%), mais aussi au rebond (41-27).

L'Asvel, supérieure aux lancers francs (90,91% contre 61,9%) a confirmé sa réaction dans le troisième quart, gagné 18-16, mais les Monégasques, qui menaient alors 65-54, ont maintenu leur mainmise sur le match dès le début du dernier quart, maintenant entre sept et quinze points d'avance.

D'ici vendredi, il faudra voir quelle aura été la capacité de récupération des deux équipes après avoir évolué sous une chaleur intense.



