Lille a annoncé avoir "acté" jeudi "la résiliation" du contrat liant le club à son entraîneur Jocelyn Gourvennec, arrivé aux commandes du Losc l'été dernier en remplacement de Christophe Galtier.

"Le Losc et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022", a écrit le club dans un communiqué publié sur son site internet.

Le Losc souligne que sous la direction de Gourvennec, 50 ans, le club a remporté le Trophée des champions et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, éliminé alors par Chelsea, tenant du titre.

Mais si le parcours en C1 n'a rien de déshonorant, les résultats sur le front domestique se sont révélés décevants pour l'équipe nordiste qui a terminé à la 10e place la saison de Ligue 1 alors qu'elle avait été sacrée championne de France en 2021.

Le nom du technicien portugais Paulo Fonseca (49 ans), ancien entraîneur notamment de l'AS Rome, du Shakhtar Donetsk et du FC Porto, est évoqué par la presse pour succèder à Gourvennec sur le banc lillois.



