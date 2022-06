Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi à 91 ans, a annoncé à l'AFP son épouse Mariane Hoepfner Trintignant dans un communiqué.

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi à 91 ans, a annoncé à l'AFP son épouse Mariane Hoepfner Trintignant dans un communiqué.



L'acteur de "Et Dieu... créa la femme", "Un homme et une femme" et "Amour" est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", a précisé son épouse. Ses obsèques se dérouleront dans l’intimité.

Entré dans l'histoire du cinéma avec "Un homme et une femme" de Claude Lelouch, où il incarne un pilote automobile amoureux d'Anouk Aimée, il a remporté un prix d'interprétation à Cannes pour "Z" de Costa Gavras en 1969 et un César du meilleur acteur pour "Amour" (2012) de Michael Haneke, film récompensé d'une Palme d'or.

Sa dernière apparition sur grand écran date de 2019 avec "Les plus belles années d'une vie", où il retrouvait sa partenaire Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch.

Il avait également fait une apparition, face caméra, lors de la cérémonie des César 2021, où il était apparu très diminué.

Sa vie a été marquée par plusieurs drames dont la mort de sa fille Marie, également actrice, tuée en 2003 par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Drame qui avait suscité l'émoi en France et mis en lumière les violences exercées contre les femmes.

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse, ce fils d'industriel a suivi à Paris les cours de comédie de Charles Dullin, avant de débuter sur les planches en 1951.



Par Fabien ZAMORA - © 2022 AFP