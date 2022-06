Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

L'Asvel Lyon-Villeurbanne s'est imposé 91 à 54 aux dépens de Monaco vendredi dans sa salle de l'Astroballe, à l'occasion du match N.

L'Asvel Lyon-Villeurbanne s'est imposé 91 à 54 aux dépens de Monaco vendredi dans sa salle de l'Astroballe, à l'occasion du match N.

2 de la finale du championnat de France Elite de basket-ball.

L'équipe monégasque avait gagné la première manche mercredi, toujours à l'Astroballe (82-74).

Et si les deux équipes sont à égalité 1 à 1, la Roca Team a désormais l'avantage du terrain avec les deux prochaines rencontres à disputer en Principauté les 20 et 22 juin prochains.

Pour espérer avoir un cinquième match décisif à Villeurbanne, l'Asvel devra livrer au moins une fois une performance d'un niveau similaire à celui affiché sur cette seconde manche.

Les Monégasques avaient construit leur succès mercredi sur leur supériorité au rebond et notamment à l'occasion d'un premier quart-temps archi-dominé 29-17. Ce vendredi, toujours sous une chaleur épouvantable, l'Asvel a réalisé une première mi-temps de haute volée conclue sur un score de 50-23, alors que le score était déjà de 28-12 à la fin du premier quart.

Et comme l'ASM deux jours auparavant, c'est au rebond que les Rhodaniens, qui ont su emmener le public avec eux, beaucoup plus agressifs sous les paniers qu'ils ne l'avaient été mercredi, ont eu cette fois-ci l'avantage dans ce domaine (24-16 à la mi-temps, 39-34 en fin de match).

L'écart au score est même monté à +40 (63-23, 70-30, 25e, 28e) puis +41 (91-50, 38e).

Monaco, qui a peut-être moins bien récupéré des conditions difficiles dans lesquelles s'était déjà disputée la première manche sous une température supérieure à 37 degrés, a, en outre, été rapidement pénalisé par la sortie prématurée de son maître à jouer, l'Américain Mike James (6 points).

Ce dernier a dû être préservé après avoir été sanctionné de deux fautes personnelles et l'entrée de Paris Lee n'a pas compensé l'absence de James sur le parquet. En outre l'entraîneur monégasque Sasa Obradovic a reçu une faute technique à deux minutes de la fin.

L'excellente défense des Villeurbannais n'a pas permis non plus aux Monégasques de trouver de bonnes positions de tirs (31,58% de réussite).



Par Fabien ZAMORA - © 2022 AFP