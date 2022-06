Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Au moins une personne a été tuée samedi dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai, ont rapporté les médias d'Etat, alors que d'épais nuages de fumée noire s'élevaient dans le ciel au-dessus de la mégalopole chinoise selon une vidéo obtenue par l'AFP.

Au moins une personne a été tuée samedi dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai, ont rapporté les médias d'Etat, alors que d'épais nuages de fumée noire s'élevaient dans le ciel au-dessus de la mégalopole chinoise selon une vidéo obtenue par l'AFP.



Le feu au sein de l'usine Sinopec Shanghai Petrochemical Co., située dans le district de Jinshan, au sud-ouest de Shanghai, a débuté vers 04H00 (20H00 GMT) et a été maîtrisé quelques heures plus tard, selon l'agence de presse Chine Nouvelle.

"D'après nos premières informations, l'incendie a déjà fait un mort", a indiqué l'agence. "Des mesures de protection contre l'incendie sont actuellement en cours", a-t-on ajouté de même source.

Une vidéo filmée par un drone, qu'un résident a fournie à l'AFP, montre d'épais nuages de fumée au-dessus de la vaste zone industrielle avec trois foyers d'incendie séparés, dans des bâtiments distincts.

Le feu s'est déclaré alors que Shanghai, la capitale économique de la Chine, reprend prudemment son activité après avoir été totalement confinée durant deux mois en réponse à une flambée épidémique de Covid-19.

Ce confinement, qui a officiellement pris fin début juin, a entraîné la fermeture d'usines et des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Selon des médias locaux, les riverains de cette usine de pétrochimie ont entendu une explosion. Elle a ensuite été suivie d'un incendie.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un épais nuage de fumée et de cendres s'élevant dans le ciel.

"La zone entière est complètement brûlée", rapporte ce qui semble être un résident sous le choc dans l'une de ses vidéos.

La raffinerie est située près du front de mer, non loin d'un parc naturel.

Le service des pompiers de Shanghai a annoncé sur Weibo, l'équivalent local de Twitter, avoir envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l'incident.

Le ministère de la Gestion des urgences a dépêché des d'experts sur les lieux, a rapporté la chaîne CCTV.

Le service des incendies de Shanghai a envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l'incident.

Les médias n'ont pas indiqué la cause de cet incendie.



Par Fabien ZAMORA - © 2022 AFP