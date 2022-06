Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Il y a un peu plus d'un mois, elles étaient 148 à gambader dans la réserve irakienne de Sawa. Mais le manque de fourrage dû aux faibles pluies et au peu d'investissements publics a décimé les gazelles. Elles ne sont plus que 87.

