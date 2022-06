Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Deux mois après son étape remportée au Tour des Alpes, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'est offert un deuxième succès cette saison, samedi lors de la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse, entre Ambri (Tessin) et Malbun au Liechtenstein, qui a permis au Colombien Sergio Higuita (Bora) de prendre la tête au général.

Deux mois après son étape remportée au Tour des Alpes, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'est offert un deuxième succès cette saison, samedi lors de la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse, entre Ambri (Tessin) et Malbun au Liechtenstein, qui a permis au Colombien Sergio Higuita (Bora) de prendre la tête au général.



Sorti d'un groupe d'échappés, le Français s'est imposé en solitaire au sommet du Malbun (col hors catégorie). Il a devancé l'Espagnol Oscar Rodriguez (Movistar) et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana).

Higuita (Bora), 4e de l'étape, a subtilisé le maillot jaune de leader au Danois Jakob Fuglsang (Israel-PT), 7e à l'arrivée à Malbun. Au général, le Colombien précède de seulement deux secondes le Britannique Geraint Thomas (Ineos) et de 19 Fuglsang, désormais 3e.

"Il faisait très chaud, très lourd. Pour moi, gagner sous 35 degrés, c'était important. J'ai toujours dit que j'étais venu pour gagner. Je ne suis plus dans la même période qu'avant ma chute. Je vois le vélo différemment. Ce dont j'ai juste envie, c'est de gagner des courses", a réagi le coureur de 32 ans sur la Chaîne L'Equipe, après son succès, le deuxième en quelques semaines. Lui qui n'avait plus gagné depuis l'étape du Tourmalet sur le Tour de France 2019.

Tombé lors de la première étape du Tour 2020 à Nice, le Franc-Comtois a souffert du dos pendant près d'un an et demi. Une période de doute refermée par sa victoire lors de la 5e étape du Tour des Alpes fin avril.

Lors de cette septième étape du Tour de Suisse, Pinot a longtemps figuré dans un groupe de quatorze échappés, qui s'est formé en début d'étape et a compté jusqu'à près de 8 minutes d'avance sur le peloton.

Toujours en tête avant l'ascension du Malbun, un col hors catégorie (12,4 km à 8,4% de moyenne), le groupe s'est progressivement scindé, laissant deux hommes seuls devant, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et l'Espagnol Ion Izaguirre (Cofidis), poursuivis par Thibaut Pinot.

Le Français a finalement rejoint puis lâché les deux hommes pour s'envoler vers la victoire d'étape.

La 85e édition du Tour de Suisse, perturbée par des abandons de coureurs positifs au Covid, s'achève dimanche par un contre-la-montre de 25,6 km à Vaduz la capitale du Liechtenstein. Higuita et ses deux secondes d'avance auront du mal à résister à Thomas, spécialiste de l'exercice.



Par Assad NIAZI - © 2022 AFP