Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Exit la liste des 23 ! La Fifa a porté à 26 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection à la Coupe du monde 2022, a-t-elle annoncé jeudi, pérennisant cette mesure de "flexibilité" introduite pendant la pandémie de Covid-19.

Exit la liste des 23 ! La Fifa a porté à 26 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection à la Coupe du monde 2022, a-t-elle annoncé jeudi, pérennisant cette mesure de "flexibilité" introduite pendant la pandémie de Covid-19.



"Entre 23 et 26 joueurs peuvent désormais figurer sur la liste finale", a écrit la fédération internationale dans un communiqué.

La Fifa a expliqué avoir adopté cette mesure "dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu", à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été, ce qui aura pour conséquence d'interrompre la saison des clubs de football en Europe.

L'UEFA avait déjà adopté un élargissement similaire des listes l'an dernier avant l'Euro, face aux risques de contaminations au Covid-19 et de quarantaine qui menaçaient de dépeupler les effectifs, une mesure inédite depuis que les équipes nationales étaient passées de 22 à 23 joueurs lors de la Coupe des confédérations 2001.

Les sélectionneurs européens s'étaient néanmoins montrés partagés sur cette mesure qui, si elle leur offrait davantage de choix sportif, posait aussi des problèmes nouveaux en terme de gestion des effectifs et des egos pour les joueurs les moins utilisés.

- 15 remplaçants sur le banc -

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate avait ainsi estimé que "choisir 23 joueurs est une compétence" à valoriser pour un sélectionneur, tandis que Luis Enrique, patron de l'équipe d'Espagne, avait préféré se contenter d'appeler 24 joueurs pour l'Euro.

Cet élargissement des listes à 26 noms pour le Mondial-2022 intervient alors que l'International Board (Ifab), organe garant des lois du football, a "définitivement" validé mi-juin le principe de cinq remplacements possibles par équipe et par match, contre trois auparavant.

Cet amendement à la "loi 3" du football avait été décidé par l'Ifab en mai 2020, dans le contexte de la pandémie, et devait courir jusqu'à fin 2021 pour les compétitions de clubs et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales.

La mesure avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 après une "analyse globale de l'impact actuel du Covid-19 sur le football".

Les membres de l'Ifab ont également décidé d'augmenter le nombre maximum de remplaçants sur la feuille de match "de 12 à 15 à la discrétion des organisateurs des compétitions", ouvrant par là-même la voie à des listes de 26 joueurs, et non plus 23 (11 joueurs titulaires+15 remplaçants).

"Au total, 26 personnes (jusqu'à 15 remplaçants et 11 officiels, dont le médecin d'équipe) au maximum seront autorisées à prendre place sur le banc de touche" pendant le Mondial, précise d'ailleurs la Fifa jeudi dans son communiqué.



Par Maureen COFFLARD - © 2022 AFP