Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Une semaine après sa chûte en Allemagne, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a facilement remporté le Grand Prix des Pays-Bas, dimanche à Assen, bénéficiant de l'abandon du Français Fabio Quartararo (Yamaha), toujours leader du championnat du monde de MotoGP.

Marco Bezzechi (Ducati-VR46) et Maverick Vinales (Aprilia) complètent le podium de ce 11e Grand Prix sur 20, qui a vu Quartararo chuter deux fois et abandonner à mi-course.

Après un doublé français en Allemagne la semaine dernière, les tricolores n'ont cette fois pas été à la fête: outre Quartararo, Johann Zarco (Ducait-Pramac), parti 5e, n'a fini que 13e.

A la trêve estivale, Quartararo est leader avec 21 points d'avance sur l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), miraculé 4e dimanche, et 58 sur Zarco.

"J'ai voulu trop pousser au début, c'est avec des erreurs qu'on apprend pour le futur, mais c'est dommage" à déclarer le champion du monde en titre sur Canal + après son abandon. "Ma deuxième chute est une erreur de débutant" a ajouté "El Diablo".

Avant le prochain Grand Prix en Grande-Bretagne le 7 août, Bagnaia réalise l'excellente opération du week-end. Passant de la 6e à la 4e place mondiale, il réduit surtout son retard sur Quartararo à 66 points.

Un 25-0 que lui avait infligé la semaine dernière son rival pour le titre. Tombé dès le 4e tour en Allemagne, laissant la victoire à Quartararo, le Turinois a inversé les rôles.

- Remontée fantastique d'Espargaro -

Dans la "cathédrale" de la vitesse moto, l'Italien est parti en échappée et personne ne l'a revu. Il remporte son troisième Grand Prix de la saison - autant que Quartararo - et peut toujours croire en son étoile.

Sachant que l'an dernier, c'est en fin de saison que le vice-champion 2021 avait enregistré ses quatre victoires, le pilote de 25 ans pourrait retrouver son rang de favori aux côtés du tenant du titre.

A condition de régler ses problèmes d'irrégularité, avec notamment quatre abandons cette saison.

Quartararo, qui brillait au contraire jusqu'ici par sa constance, avec dix top 10 en dix courses, devra retrouver confiance pendant les vacances.

Parti deuxième sur la grille, Quartararo a chuté au 5e puis au 13e tour sur 26. Même s'il s'est vite remis debout, il a dû abandonner après ce deuxième accident.

C'est la première fois cette année que le leader du championnat abandonne.

Le Français a mal démarré et vite été doublé par Aleix Espargaro. C'est en voulant récupérer sa deuxième place, dans une tentative à l'intérieur d'un virage, que le Français a perdu le contrôle.

Quartararo a fini dans les graviers mais est remonté sur sa moto, à la dernière place toutefois.

Quelques tours après, c'est tout seul que "Quarta" est cette fois tombé. Une chute impressionnante mais sans blessure apparente.

Le Français est venu s'excuser après course auprès d'Espargaro, qu'il a sorti de piste au 5e tour.

L'Espagnol, qui n'avait pas chuté mais avait dégringolé à la 15e place, a réussi une remontée fantastique pour finir 4e.

Au pied du podium, Aleix Espargaro limite la casse et reprend même des points à son rival français. Tout reste ouvert pour la deuxième moitié de saison.



Par Ysis Percq - © 2022 AFP