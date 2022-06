Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Au lendemain de la première élection d'une femme au Perchoir, la LREM Yaël Braun-Pivet, la nouvelle Assemblée nationale continue de s'organiser mercredi avec la distribution de quelques postes-clés, tandis qu'Elisabeth Borne consulte à Matignon les deux principales oppositions, LFI et le RN. L'Assemblée "a le visage de la France" et "les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre", alors que les macronistes ne disposent que d'une majorité relative, a pressé la nouvelle présidente aussitôt après son élection, devant son mari et ses cinq enfants en tribune.

