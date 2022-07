Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Premier sprint massif et victoire pour Fabio Jakobsen: le Néerlandais a remporté la deuxième étape du Tour de France, samedi à Nyborg, après le passage sur le grand pont qui relie deux des grandes îles du Danemark.

Premier sprint massif et victoire pour Fabio Jakobsen: le Néerlandais a remporté la deuxième étape du Tour de France, samedi à Nyborg, après le passage sur le grand pont qui relie deux des grandes îles du Danemark.



Le Belge Wout van Aert (Jumbo), deuxième à l'arrivée, endosse le maillot jaune de leader au terme de cette étape freinée par le vent de face sur le détroit du Grand Belt, entre ciel et mer.

"Je reviens de très, très loin", a avoué Jakobsen (Quick-Step), qui débute dans le Tour de France à l'âge de 25 ans. Il s'est imposé moins de deux ans après son très grave accident d'août 2020 au Tour de Pologne et a signé la 36e victoire de sa carrière, sa onzième de l'année.

Derrière lui, van Aert a terminé une nouvelle fois à la deuxième place, comme vendredi dans le contre-la-montre inaugural à Copenhague.

Le Belge, l'un des coureurs les plus en vue du Tour depuis sa première participation en 2019, se pare de jaune pour la première fois.

Il dépossède du maillot de leader le Belge Yves Lampaert (Quick-Step), retardé par une chute à l'entrée des vingt derniers kilomètres mais vite revenu ensuite dans le peloton.

- Chute dans le final -

Une autre chute collective est intervenue dans les trois derniers kilomètres, sans conséquence chronométrique. Le vainqueur sortant du Tour, le Slovène Tadej Pogacar, a franchi la ligne avec retard sans qu'un écart soit imputé suivant le règlement.

Pour la victoire d'étape, Jakobsen a devancé d'une roue van Aert, au lendemain de la victoire de son coéquipier Lampaert. Le Danois Mads Pedersen a pris la troisième place.

Dans cette étape de 202,2 kilomètres, le public danois, venu en masse mais sagement rangé sur les deux côtés de la route, a fêté le passage du peloton du Tour jusqu'à l'approche du final à suspens sur le pont du Grand Belt reliant deux des grandes îles du pays, Seeland et Fionie.

Sans connaître la série des chutes souvent fréquente en début d'épreuve, la course s'est résumée dans sa première moitié de parcours à un défilé précédé par une échappée de quatre coureurs, le Danois Magnus Cort Nielsen, qui s'est assuré le premier maillot à pois de meilleur grimpeur, le Norvégien Sven Erik Byström, ainsi que les Français Cyril Barthe et Pierre Rolland, distancés en cours de route.

Byström, resté seul en tête, a été repris avant les trente derniers kilomètres par le peloton de plus en plus nerveux en raison des changements de direction.

Sur la chaussée très large du double pont, occupée en totalité par les coureurs, le rythme a été ralenti par le vent contraire qui a dissuadé les attaquants. Mais le Colombien Rigoberto Uran (deuxième du Tour 2017), retardé avant l'entrée sur le pont, a été contraint à une longue course-poursuite pour rentrer dans le peloton avant les huit derniers kilomètres.

Dimanche, le Tour passe sa dernière journée au Danemark dans la troisième étape longue de 182 kilomètres entre Vejle et Sönderborg, avant le transfert en soirée vers la France.



Par Issam AHMED et Bastien INZAURRALDE - © 2022 AFP